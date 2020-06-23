В центр России идут тропические ливни и 30-градусный зной

В Московском регионе и в западной части Европейской России с пятницы текущей недели ожидается аномальная жара. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температурный фон будет на 4-5 градусов превышать норму. Воздух в этой части страны раскалится до +31 градуса.

Синоптик связал приход жары с изменением циркуляции в атмосфере. Жаркая погода продержится до конца недели, уточнил он в комментарии ТАСС.

В Москве в пятницу, 26 июня, температура воздуха поднимется до 25-30 градусов, а на выходных станет еще на один градус теплее, следует из прогноза Гидрометцентра. До наступления выходных температура воздуха в столице будет в пределах 19-25 градусов.

В то же время центр «Фобос» предупреждает об тропических ливнях, которые снова обрушатся на европейскую часть России во вторник, 23 июня. Аномальные осадки принесет фронтальная волна из Причерноморья.

В северной части столицы выпадет порядка 5 мм, а южнее – в Новой Москве – ливни будут в 3 раза интенсивнее. Еще больше пострадают районы Подмосковья вблизи Оки, где может вылиться свыше 25 мм, или более 1/3 июньского объема осадков.

Ливни ослабеют уже вечером, а предстоящей ночью зона непогоды переместится в восточные районы Европейской России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.06.20

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