Две трети куриного филе в России содержат хлороформ

Специалисты Роскачества проверили куриное филе 15 торговых марок (13 – из России и 2 – из Белоруссии) в ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку. В итоге в продукции некоторых производителей был обнаружен хлороформ, говорится в отчете организации.

«Потребительский страх по поводу обработки курицы хлоросодержащими препаратами (их используют для устранения неприятных запахов, а также с целью продать товар с первоначальными признаками порчи) оказался обоснованным», – сообщили в Роскачестве.

Так, хлороформ не был обнаружен только в шести из 15 проверенных товаров. Впрочем, эксперты успокаивают, что его содержание соотносится с нормативами по концентрации хлорсодержащих веществ в питьевой воде. В ведомстве отметили, что в более глубоких слоях мышечной ткани хлора оказалось меньше, чем на поверхности. Это указывает на то, что хлороформ попал в образцы филе из-за охлаждения питьевой водой с хлорсодержащими веществами.

Специалисты Роскачества также обнаружили следы антибиотиков в 10 товарах. При этом у двух из них имеется надпись на этикетке «Без антибиотиков», что не соответствует действительности. Это продукция торговых марок «Вкусвилл» и «Троекурово». Не защищена от наличия антибиотиков, как выяснили эксперты, и халяльная продукция – следы антибиотика выявлены в одном из товаров, промаркированном знаком «халяль».

Стоит отметить, что эксперты Роскачества не обнаружили ни в одной торговой марке листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки. Также они не смогли найти нитриты (фиксаторы окраски), консерванты, искусственно добавленную воду, полифосфаты, ГМО, ДНК сои и кукурузы, ДНК крупного рогатого скота, барана, свиньи.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.06.20

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