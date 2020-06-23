Данные пяти миллионов ищущих работу россиян утекли в Сеть

Эксперты по кибербезопасности сообщили об утечке данных пользователей одного из порталов по трудоустройству. В публичном доступе оказалась информация о пяти миллионах россиян.

«Набор файлов был опубликован вчера, вероятно, что это выгрузка из базы портала SuperJob. Суммарно во всех файлах содержится 5 миллионов строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 миллиона строк. Файлы можно скачать бесплатно», – рассказали РИА «Новости» в компании DeviceLock.

В базе содержатся фамилии, имена и отчества, пол, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, город, желаемый уровень зарплаты, а также название оператора мобильной связи, регион и часовой пояс пользователей.

По словам специалистов, хакеры воспользовались уязвимостью на сервере базы данных портала. Платежных реквизитов в таблице нет, вероятно, злоумышленники воспользуются информацией для рассылки спама.

Москва, Зоя Осколкова

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