В Гидрометцентре предупредили россиян о высоком УФ-индексе в ближайшие 10 дней

В ближайшие 10 дней на территории европейской части России, а также в ряде регионов азиатской части страны будут отмечаться «высокий» и «очень высокий» индексы солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс). Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, сейчас период летнего солнцестояния, от того Солнце находится на минимальном расстоянии от Северного полушария Земли. «Воздух сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой», – цитирует Вильфанда РИА «Новости».

Метеоролог уточнил, что повышенные уровни УФ-индекса будут наблюдаться в ближайшие дни в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири, а также в большинстве регионов Центрального федерального округа.

Вильфанд отметил, что при таких уровнях УФ-индекса важно пользоваться солнцезащитным кремом, в полуденные часы оставаться дома или в тени, а также носить одежду с длинными рукавами.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.06.20

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