На Европейскую часть России надвигается резкое похолодание

В регионы европейской части России придет резкое похолодание. Уже с понедельника, 29 июня, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса практически на всей территории.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, тепло будет лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. «Во второй половине дня в воскресенье уже начнет ощущаться приближение холодного фронта. Погода станет облачной. С понедельника практически только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет температура около и чуть выше нормы, а на всей остальной европейской территории температура будет на 2-4 градуса ниже нормы», – приводит его слова ТАСС.

Метеоролог отметил, что, например, в Москве и Московской области в понедельник будет холоднее, чем в субботу сразу на 10 градусов, а во вторник и среду похолодает еще сильнее. В субботу в столичном регионе ожидается +30... +32 градуса, а во вторник и среду дневной температурный максимум будет в пределах +18... +23 градусов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.06.20

Польский епископ прочел проповедь о вреде алкоголя, а потом сам смертельно пьяный попал в больницу. / В Севастополе больше года не могут устранить нарушения, допущенные при реконструкции парка Ахматовой.. / Росстат планирует перенести Всероссийскую перепись на апрель 2021 года. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»