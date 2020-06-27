Пусть зарабатывают сами: Минтруд отверг идею о выплатах 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Министерство труда РФ отвергло идею распространить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет. Об этом сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, обращения граждан с просьбой увеличить возраст получателей выплаты до 18 лет «начали поступать с новой силой». Детский омбудсмен обращалась по этому поводу в правительство РФ, однако курирующее ведомство – Минтруда не поддержало предложение.

Как отметила Кузнецова, министерство аргументировало свое несогласие возможностью трудоустройства детей старше 16 лет. «Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут», – заявила омбудсмен (цитата по ТАСС), подчеркнув, что «тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа».

Кузнецова сообщила, что в Совете Федерации и Госдуме предложение о повышении возраста для детских выплат поддерживается, а в ряде регионов такую меру ввели на местном уровне. «Конечно, это решение нужно поддерживать и распространять», – заявила омбудсмен.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить в июне и июле по 10 тысяч рублей на всех детей от 3 до 16 лет, чтобы поддержать семьи в условиях вспышки коронавируса. Многие родители 16-ти и 17-летних подростков возмутились такой избирательностью в вопросе детских выплат, резонно вопрошая: «Что детей в этом возросте уже не надо кормить и одевать?».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.06.20

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