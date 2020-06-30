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Вторник, 30 июня 2020, 09:42 мск

Новости Общество

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Путин отправил запас на военные сборы

Фото: Минобороны РФ

Россиян, пребывающих в запасе, в текущем году обязали к прохождению военных сборов в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации и вступил в силу.

Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.

Москва, Иван Гридин

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