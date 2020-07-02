«Ростелеком» заявил о DdoS-атаках школьников

В период вынужденного режима дистанционного обучения, который начался в конце марта, число DdoS-атак выросло пятикратно по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 7 тыс. Об этом заявили аналитики компании «Ростелеком»

Эксперты полагают, что при большинстве атак использовались легкодоступные инструменты с уже устаревшим набором уязвимых серверов. Это, по их мнению, говорит о низкой квалификации злоумышленников.

Максимальный рост числа DDoS-атак пришелся на образовательные ресурсы – на электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков. В связи с этим, полагают специалисты, их проводили сами школьники, желая сделать недоступными для просмотра электронные контрольные и дневники, передает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.07.20

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