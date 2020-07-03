Гидрометцентр предупредил россиян о сильных грозах и аномальной жаре

Уже сегодня, 3 июля, под влиянием атмосферных фронтов в большинстве регионов Центрального округа России пройдут дожди с грозами и сильным ветром. Днем воздух прогреется до +23... +29 градусов, а на юге Центрального округа – до +34. В последующие два дня, 4 и 5 июля, сохранится дождливая погода. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Ливни ожидаются в Волгоградской области. С 3 по 5 июля 40-градусная жара накроет Ставрополье, рассказала синоптик. Непогода затронет и сибирские регионы. Так, в Хакасии сегодня ожидается очень сильный дождь с градом и штормовым ветром до 25-30 метров в секунду. Жителям Приморского края следует опасаться крупного града. Град, ливни и штормовой ветер скоростью до 30 м/с с большой вероятностью с 3 по 5 июля стоит ожидать жителям Тывы, центральных и южных районов Красноярского края.

Из прогноза также следует, что вплоть до 4 июля в Томской и Кемеровской областях пройдут сильные дожди, грозы с градом, а скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Жителям Магаданской области следует готовиться к заморозкам, предупредила Людмила Паршина. Ночью столбики термометров могут опуститься до -4 градусов. В выходные очень жарко будет в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. Воздух прогреется выше 30 градусов тепла.

В столице тоже будет жарко. Сегодня в Москве воздух прогреется до +27 градусов. Местами пройдут сильные грозы. Осадки и жару стоит ожидать и в субботу. В воскресенье, 5 июля, дождей будет меньше, а жара усилится. В понедельник, 6 июля, синоптики ожидают солнечную погоду без осадков. Воздух прогреется до +31 градуса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.07.20

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