«Пьяный» отдых на природе обернулся для жительницы Тувы пропажей 4-летнего сына

Полицейские и сотрудники МЧС ищут четырехлетнего мальчика, пропавшего в Улуг-Хемском районе Тувы. Об этом сообщают региональные управления МВД и Следственного комитета РФ.

Сообщение об исчезновении малыша поступило в полицию вечером 2 июля. Мать ребенка со своим сожителем и друзьями с утра среды отдыхали на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа. Компания распивала спиртные напитки. Около 17:00 женщина заметила отсутствие сына, но не смогла объяснить, куда он пропал, поскольку находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Взрослые началиискать ребенка самостоятельно, однако поиски оказались безуспешными, после чего обратились в полицию.

По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В республиканском полицейском главке отметили, что вместе с пьяной кампанией находились пятеро маленьких детей, которые были предоставлены сами себе.

На мать пропавшего ребенка уже составлены два административных протокола: по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и по ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. По первой статье женщине грозит штраф до 500 рублей, во второй – до 30 тыс. рублей.

Стоит отметить, что с прошлого года нерадивая мать состоит на профилактическом учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних.

В поисках ребенка участвуют более 30 полицейских, а также сотрудники МЧС, поисково-спасательного отряда, исправительной колонии и местной администрации. К настоящему времени прочесаны близлежащий лес и местность вдоль берега реки в радиусе 7-8 км от места происшествия.

Кызыл, Наталья Петрова

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