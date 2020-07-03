Найден мертвым: в Туве завершились поиски пропавшего ребенка

В Туве обнаружили тело 4-летнего мальчика, пропавшего накануне.

В четверг, 2 июля, мать ребенка с сожителем и друзьями устроили «пьяный» пикник на берегу реки в Улуг-Хемском районе республики. Около 5 часов вечера взрослые заметили, что мальчика нигде нет, и обратились в полицию. Мать при этом находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смогла вразумительно объяснить пропажу сына. Тело малыша нашли сегодня в реке в 500 метрах от места исчезновения, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

На теле ребенка не выявлено каких-либо признаков, которые свидетельствуют о криминальной причине смерти. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти мальчика.

Ранее региональный СКР в связи с исчезновением малыша возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

После обнаружения тела материалы в отношении матери мальчика были выделены в отдельное производство по ст. 156 УК РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и были переданы в органы внутренних дел в соответствии с подследственностью.

В ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка, отмечается в сообщении. Следствие даст оценку действиям (бездействию) органов опеки и попечительства.

Кызыл, Наталья Петрова

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