В мороженом «Радуга» увидели ЛГБТ-пропаганду

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту Владимиру Путину, что реклама с цветами радуги может быть пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних. В частности, активистка обвинила мороженое «Радуга». Производитель категорически не согласен с этим мнением.

«У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные – красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют «Радуга». Поэтому это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому... флагу», – заявила Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке изменений Конституции.

В ответ Владимир Путин уточнил, что общественный контроль за тем, есть ли пропаганда «нетрадиционных ценностей», должен быть неагрессивным, передает РИА «Новости».

В свою очередь вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов подчеркнул, что категорически не согласен с мнением Лаховой. «Мы считаем, что радуга – это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», – сказал он, добавив, что у мороженого четыре цвета радуги.

«Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны – конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом «Радуга». Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости», – заключил Бениаминов.

Ранее Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве. Президент отметил, что «они показали кое-что по поводу того, кто там работает». «Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная», – сказал глава государства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.07.20

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