Каждый пятый россиянин получает доход от хобби

В России 21% работающих граждан получают доход от увлечений, кроме основной деятельности. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы HeadHunter.

Чаще всего зарабатывают на хобби представители направления «Искусство, развлечение, масс-медиа» (59%), затем идут специалисты из сферы «Информационных технологий, интернет, телеком» – 38%.

Четверть респондентов заявили, что программирование в качестве увлечения можно превратить в способ зарабатывания денег. 13% отметили, что это было рисование (дизайнер, художник, модельер и т.д.), еще 6% рассказали, что теперь занимаются писательством (журналистика, копирайтинг, PR-менеджмент и т.д.), передает ТАСС.

Мужчинам чаще женщин удается монетизировать свое увлечение (27% и 15% соответственно). При этом сложности с превращением хобби в профессию также чаще возникают у женщин, чем у мужчин (55% против 44%).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.07.20

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