Безработица в России достигла рекордного уровня. Что делать, если вы потеряли работу?

Росстат сообщает, что количество безработных в мае 2020 г. достигло 4,5 млн. человек. Это самый высокий показатель безработицы за последние 8 лет. Более 1 млн. человек потеряли работу именно во время пандемии, и их число продолжает расти. Что делать, если вы тоже стали жертвой коронакризиса или рискуете вскоре стать безработным?

Приобретите онлайн-курс и получите специальность, которая позволяет работать удалённо. Существуют программы, с помощью которых можно за несколько месяцев освоить востребованную IT-специальность (тестирование, веб-вёрстка и т.д.).

Минус: требуются сбережения, которые позволят приобрести курс и при этом прожить 3-4 месяца без работы.

Плюс: многие онлайн-курсы предлагают помощь в трудоустройстве.

Начните своё дело.

Если вы не знаете, как начать свой бизнес с нуля, можете купить франшизу или присоединиться к уже существующей MLM-компании. Узнайте, есть ли в вашем городе или регионе программы поддержки предпринимателей (бизнес-инкубаторы, льготные кредиты, гранты для малого бизнеса).

Минус: требуется стартовый капитал и рабочая идея.

Плюс: во время кризиса открываются новые возможности, появляется реальный шанс занять пустующую нишу.

Проведите инвентаризацию своих навыков и ресурсов. Что может принести вам дополнительный доход? Возможно, вы хорошо знаете иностранный язык и можете работать репетитором по скайпу. Или у вас есть велосипед, и вы готовы стать курьером сервиса по доставке еды. А может быть, вы не против переехать на время к родителям и сдавать свою квартиру в аренду?

Минус: скорее всего, доход будет ниже, чем вы ожидаете.

Плюс: у вас будет возможность развить навыки, которые пригодятся в будущем.

Разумеется, этот список не является исчерпывающим. Вы можете придумать свой антикризисный план, выбрать один из предложенных вариантов или совмещать несколько из них (например, днём работать курьером, а по вечерам проходить онлайн-обучение). Это даст вам необходимую финансовую стабильность и поможет получить более перспективную работу в ближайшем будущем.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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