Во время пандемии число мошеннической рекламы достигло рекорда

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Аферисты предлагают удаленный заработок, даже не указывая, чем придется заниматься. По словам экспертов, объемы подобной рекламы, превысили объемы традиционной рекламы финансовых продуктов.

Раньше мошенники давали в Сети рекламу заработка, оговаривая определенные продукты или услуги, с помощью которых граждане якобы могут разбогатеть. Однако в период пандемии, когда многие работают из дома, злоумышленники упростили подход, передает РИА «Новости» со слов главы департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

Аферисты начали давать безадресную рекламу с простыми призывами, наподобие «Заработай с нами». При этом финансовые услуги в ней напрямую не рекламируются. Объем подобной рекламы за последние несколько месяцев вырос настолько, что превысил количество традиционной рекламы финансовых продуктов, включая услуги нелегальных участников рынка.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о новых видах мошенничества, которые появились в период пандемии коронавируса. В частности, злоумышленники продают втридорога медицинские или околомедицинские товары, предлагают сделать тесты на коронавирус, а также оформить «пропуск» в тех, регионах, где действует пропускная система.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.07.20

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