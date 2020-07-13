В России появился на свет детеныш исчезнувшей в природе лошади

В России родился жеребенок лошади Пржевальского. Этот вид исчез из дикой природы и сохраняется только в зоопарках и питомниках.

Детеныш появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Сотрудники центра обеспечили максимально естественные условия для родов и не входили в вольер до утра. К тому моменту жеребенок уже встал на ноги.

В настоящее время малыш живет в вольере с матерью и еще одной лошадью. Отец малышки приехал из зоопарка в Чехии, а мама из Московского зоопарка. Самца временно перевели в другой загон, пока жеребенок не подрастет.

Лошадь Пржевальского была открыта в 1879 году Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии. Эти животные занесены в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы как исчезнувший в природе вид.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.07.20

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