Путин поднял войска для проверки

Военнослужащие РФ были подняты на внезапную проверку. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны Сергея Шойгу.

В проверке задействованы войска Южного и Западного военного округов, а также воздушно-десантные войска и морская пехота Тихоокеанского флота ВМФ. В ходе проверки военные проведут 65 тактических учений.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.07.20

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