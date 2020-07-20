Депутаты хотят вернуть нормы советских времен для учителей

Госдума РФ разрабатывает законопроект, в котором пропишут нормы работы учителей. В частности, депутаты хотят вернуть педагогам право досрочно выходить на пенсию и урегулировать размер зарплат.

Инициатива направлена на повышение правового статуса и улучшение условий труда учителей, что позволит устранить нехватку кадров, в том числе в сельской местности. Об этом рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Как мы знаем, в советский период все педагогические работники пользовались правом на удлиненный отпуск 56 календарных дней или 48 рабочих – произносилось это по-разному… Мы предлагаем в соответствии с 55-й статьей конституции, пункт 2, вернуться к тому, что педагоги когда-то имели – 56 календарных дней педагогический отпуск. Летний период это вполне позволяет», – сказал парламентарий.

Кроме того, изменения коснутся размера оклада и доплат. В настоящее время учителя получают в одних регионах почти в пять раз меньше, по разным данным, чем в других. То есть за одну и ту же работу педагог в Москве может получать более 100 тысяч рублей, а в регионе – 15 или 20.

Существует постановление Госдумы, принятое в прошлом году, согласно которому оклад педагогического работника, то есть его зарплата за 18 учебных часов, должна быть не менее 70% от средней заработной платы по региону. Норма носит рекомендательный характер, но если она будет прописана в законе, то станет обязательной к исполнению.

Также депутаты предлагают внести изменения в закон о пенсии. При 25-летнем стаже педагогические работники получат право на досрочную пенсию. По словам Смолина, право досрочного выхода на пенсию было введено в советский период исходя из того, что работа учителя приводит к быстрому эмоциональному выгоранию

Москва, Зоя Осколкова

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