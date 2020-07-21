Ритейлеры объяснили интерес россиян к водке во время пандемии

В России продажи алкоголя в апреле в сети «Магнит» выросли на 13%, а водки – на 20%. Впрочем, по словам ритейлеров, это не означает, что люди в самоизоляции стали больше пить спиртного. Водку использовали как антисептик.

Повышенный спрос на алкоголь с конца марта фиксировали все крупные российские ритейлеры, пишет РБК. Продажи росли, несмотря на то, что многие регионы ввели временные ограничения на реализацию спиртных напитков.

По данным Росалкогольрегулирования, в апреле-июне 2020 года россияне купили в розничных магазинах 18,1 млн декалитров водки – это на 5% больше, чем во втором квартале предыдущего года. Самый большой рост продаж год к году был в апреле: тогда было продано 6,2 млн декалитров – на 9,6% больше по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

«Возможно, это связано со слухами о том, что водка препятствует распространению заболевания», – считает президент ретейлера «Магнит» Ян Дюннинг. По его словам, потребление алкоголя в России в последние годы «медленно, но верно идет на спад», и изменений в потреблении из-за текущей ситуации не произойдет. «Думаю, эта тенденция будет продолжаться, если, конечно, водка и вправду не является «вакциной» от коронавируса», – добавил Дюннинг.

Ранее подобное мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Население стало чаще покупать водку из-за нехватки дезинфицирующих средств на фоне распространения коронавируса и использовало ее именно для наружного применения.

Например, «травить вирус» водкой призывал президент Белоруссии Александр Лукашенко: он предлагал мыть спиртным напитком руки и выпивать в день 40-50 г в пересчете на чистый спирт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.07.20

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