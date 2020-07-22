В полиции предложили упростить уголовное разбирательство

Министерство внутренних дел разработало законопроект, который предусматривает упрощенную форму дознания, так называемый протокольный порядок, при котором расследование занимает не более десяти дней. По мнению авторов, это позволит разгрузить полицейских и гарантирует гражданам максимально быстрый доступ к правосудию. В Генпрокуратуре предложение не поддержали, в адвокатском сообществе к нему отнеслись настороженно.

МВД направило для согласования в правительственные органы и заинтересованные ведомства законопроект «О внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части введения особого порядка досудебного производства», пишет «Коммерсант». Документ предполагает введение упрощенного характера разбирательства в том случае, если преступление небольшой или средней тяжести совершено «в условиях очевидности» (например, преступник при свидетелях пойман с поличным и признает свою вину, а похищенное изъято).

Таким образом, отпадает необходимость обязательных допросов свидетелей, проведения экспертиз и т. п. На составление всех необходимых документов о преступлении должно в таких случаях уходить не более десяти дней, а затем дело необходимо направлять в прокуратуру для оформления обвинительного постановления с последующей отправкой материалов в суд, указывают авторы инициативы.

«Протокольная» форма разбирательства применялась в 1986-2001 годах, но затем ее отменили. Как отметили в Генпрокуратуре, она не давала процессуальных гарантий подозреваемому и была признана низкоэффективной. Ведомство уже подготовило отрицательный отзыв на законопроект.

К предлагаемым нововведениям отнеслись настороженно и в адвокатском сообществе. «Представляется, что этот законопроект может быть реализован только при наличии профессионального состава дознавателей, – пояснил изданию советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн. – В противном случае желание сотрудников правоохранительных органов провести расследование в особом досудебном порядке приведет к ухудшению ситуации и увеличению случаев превышения полномочий».

Москва, Зоя Осколкова

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