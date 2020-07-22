Каждый второй россиянин недоволен своей жизнью

Половина жителей России недовольны условиями жизни в той или иной степени. Об этом свидетельствуют результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

47% россиян устраивает жизнь, которую они ведут. 29% респондентов заявили, что отчасти довольны жизнью, а отчасти нет. Каждый четвертый сообщает, что он неудовлетворен теми условиями, в которых живет (23%).

«Индекс удовлетворенности жизнью, таким образом, на июнь 2020 года составляет 53 пункта, что на 6 пунктов выше, чем майские значения, и равняется уровню удовлетворенности в начале года (январь 2020 года – 52 пункта) и двух предыдущих годов (июнь 2018 и 2019 гг – 53 пункта)», – говорится в результатах исследования.

20% опрошенных считают, что через год они и их семьи будут жить лучше. 45% уверены, что ничего не изменится. Ухудшения ожидают 23% респондентов. «Отмечается подъем позитивных ожиданий: значение индекса – 42 пункта, хотя на протяжении апреля-мая 2020 года его значение равнялось 34-35 пунктам», – сделали вывод социологи.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Социологи общались с респондентами методом телефонного интервью.

Москва, Зоя Осколкова

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