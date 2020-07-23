Роскачество обнаружило нарушения в винных напитках

Специалисты проверили на качество винные напитки, которые продаются в российских магазинах, и нашли несколько нарушений. Об этом сообщается в результатах исследования, опубликованных на сайте Роскачества.

Эксперты протестировали продукцию 20 марок – 18 из России, одна из Испании и еще одна из Литвы. Проверка проходила более чем по 40 показателям. По итогам испытаний, все напитки оказались безопасными: потенциально-вредных веществ не обнаружено ни в одном.

При этом несколько нарушений специалисты все же нашли. Так большинство винных напитков изготавливалось из виноградного сырья и только четыре на основе фруктов. Однако в продукции 10 торговых марок из 16 значения изотопов кислорода и водорода были нехарактерны для виноградных спиртов.

У семи винных напитков обнаружены нарушения в маркировке. В частности, два производителя не заявили на этикетке наличие консервантов, еще у двоих значения доли этилового спирта не совпадали с теми, которые были указаны в маркировке. Продукция трех торговых марок не соответствовала наименованию «напиток полусладкий», еще в одной обнаружен синтетический краситель.

«Потребитель часто не видит разницы между вином и «напитком». Однако винный напиток содержит лишь виноматериалы, и не может составить достойную конкуренцию качественному вину. Конечно, каждый покупатель имеет право выбирать себе продукт по вкусу и цене», – заключил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Информация о товарах, произведенных с нарушениями обязательных требований, была направлена в Росалкогольрегулирование.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.07.20

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