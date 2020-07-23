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Четверг, 23 июля 2020, 11:48 мск

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В России введут электронный контроль за оборотом гражданского оружия

https://www.kommersant.ru/

До конца для Росгвардии будет создана своя IT-платформа. Она позволит отслеживать все гражданское оружие в стране от производителя до покупателя, пишет «Коммерсантъ». Благодаря нововведению граждане, желающие получить разрешение на приобретение и хранение оружия, смогут подать заявку в электронном виде.

Кроме того, при приобретении оружия его владельцу будут предоставлять удостоверение в виде пластиковой карты, сродни водительским правам. Это нововведение избавит граждан от оформления и хранения лишних бумаг, а также усложнит неофициальное получение различного рода документов.

Граждан обяжут установить мобильное приложение на iOS и Android. Разработкой программного обеспечения по контролю оборота оружия и управлению охранными услугами занимается НИИ «Восход». Суммарная стоимость заказа превышает 540 млн рублей. Первые испытания платформы намечены на конец ноября.

Москва, Иван Гридин

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