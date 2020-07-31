Больше трети россиян одобряют применение силы против нарушителей со стороны активистов

38% россиян одобряют деятельность активистов, берущих на себя функции по охране закона и порядка, даже если к нарушителям применяется насилие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественный вердикт».

Исследование проводилось в интернете с помощью анкетирования. В опросе приняли участие 2 864 человека. По словам руководителя исследовательских программ «Общественного вердикта» Асмик Новикова, цифры соответствуют стандартной социологической выборке, пишет «Коммерсант».

К вигилантам или упрощенно «псевдополицейским» относят такие организации, которые пытаются пресечь нарушения. Например, известное в России движение «СтопХам», участники которого боролись с неправильно паркующимися водителями, и «Антидилер», которое собирает информацию о наркотрафике.

Респонденты не только одобряют попытки перехвата функций правоохранителей, но и иногда готовы мириться с сопутствующим насилием и «наказанием» за неподчинение. 38% опрошенных одобрили применение вигилантами силы, против этого высказались 47%. Более половины (56%) респондентов полагают, что одни граждане могут принуждать к порядку других, и только 34% указали, что право на это есть только у полиции и других госструктур. 16% респондентов считают деятельность вигилантов полезной, скорее полезной – 40%, скорее вредной – 25%, явно вредной – 10%.

Вигиланты сами нередко способствуют эскалации конфликтов, а отнюдь не решению проблем, указывает Новикова. Несмотря на это, их деятельность большинство одобряет, что может свидетельствовать о «запросе общества на безопасность».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.07.20

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