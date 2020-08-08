Следственный комитет возбудил новое дело из-за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следственный комитет РФ возбудил очередное, уголовное дело по факту размещения фотографий нацистов среди героев Великой Отечественной войны на сайте акции «Бессмертный полк онлайн», говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, житель Воронежа Александр Хорошильцев с «целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге», загрузил на сайте «Банк памяти» снимок лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав его «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

Против воронежца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма).

Как отметили в СКР, следователь допросил подозреваемого, у него изъяты электронные носители информации.

Ранее фигурантами уголовных дел, возбужденных после публикаций фотографий лидеров Третьего рейха и предателей Родины, стали Максим Гусев, Даниил Симонов и Даниил Шестаков из Перми, Денис Воронцов из Волгограда, Дмитрий Бородаенко из Кемерово, Вячеслав Круглов из Ульяновска, Андрей Шабанов из Самары, Мухаммед эль-Айюби из Казани, а также житель Якутии и жительница Тульской области, имена которого следствие не называет.

Москва, Наталья Петрова

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