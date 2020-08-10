В российских школах появятся новые должности

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в школах планируется внедрение новых должностей и квалификационных категорий. Изменения стартуют уже в 2021 году, пишет «Российская газета».

«В сентябре 2021 года начнем апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник, – заявил Кравцов. – Все это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии. И самое главное – обеспечить качество образовательных результатов».

Наведение порядка в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров министр назвал ключевой задачей, которая требует срочного решения. Для этого нужно провести полный анализ программ, понять, насколько они актуальны и решают конкретные проблемы, которые есть у учителей.

Ожидается, что к концу 2021 году в России начнет работать единая система научно-методического сопровождения педагогических работников. «Это понятные всем проверенные программы, единые оценочные процедуры, на основе которых строится повышение квалификации – все это мы должны унифицировать», – заключил Кравцов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.08.20

Ни шубы, ни машины, ни путешествия – мисс Екатеринбург подарят скидочный сертификат. / В думе Екатеринбурга пройдет безальтернативное голосование за «Почетного гражданина». / В России снизились продажи алкоголя. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»