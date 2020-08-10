Синоптики рассказали, когда потеплеет в центре России после резкого похолодания

Резкое похолодание, которое придет в центр России во второй половине текущей недели, продержится всю вторую декаду августа, прогнозируют синоптики из центра «Фобос».

Метеорологи ожидают, что к двадцатым числам последнего летнего месяца средняя температура будет более чем на два градуса ниже нормы. Однако после затяжного похолодания, в конце августа придет мощное потепление, но оно будет непродолжительным, отмечают специалисты. В последние дни августа снова заметно похолодает, предупреждают они.

К среде, 12 августа, температура воздуха в Центральной России опустится до 15-17 градусов. Похолодание, которое принесет арктический циклон, будет сопровождаться обильными дождями. Ожидается, что в Смоленской, Псковской, Тверской, Ленинградской областях может выпасть свыше 10 мм осадков.

В Москве температура начнется снижаться со вторника, а пик арктического вторжения придется на вторую половину недели – в пятницу температура опустится до 15 градусов, ночью ожидается до 10 градусов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.08.20

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