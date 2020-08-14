В МИД предложили взимать деньги с россиян за возвращение их домой

В российском МИДе решили пересмотреть действующее законодательство, которое предусматривает возвращение граждан из-за рубежа на безвозмездной основе, пишут «Ведомости».

На сегодняшний день возвращать россиян домой следует в исключительных случаях, когда существует угроза их жизни. Между тем, отметили в МИД, нередко бывает сложно понять, действительно ли случай является исключительным, что в конечном счете приводит к отказу в предоставлении помощи.

В связи с этим в министерстве предлагают гарантировать возврат граждан в Россию при условии, что они компенсируют расходы за эту услугу. Предполагается, что сделать это вернувшиеся должны будут в течение трех месяцев. Кроме того, после погашения задолженности гражданин должен будет отправить подтверждающий оплату документ в МИД по почте. «Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», – отметили там.

Документ с соответствующими изменениями опубликован на портале правовых актов и вынесен на общественное обсуждение. Предлагаемые изменения направлены прежде всего на пресечение использования бюджетных средств недобросовестными гражданами, отметили в Ассоциации юристов России (АЮР).

В начале июля МИД обратился с просьбой вернуть материальную помощь, которая была выделена нескольким тысячам вернувшихся из-за рубежа россиян. В ведомстве пояснили, что граждане должны были уведомить власти о своем возвращении, но не сделали этого и продолжали получать деньги.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.08.20

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