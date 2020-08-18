«Прошу для него максимального наказания»: сын погибшего в ДТП с Ефремовым оценил видео с извинениями актера

Сын погибшего в дорожной аварии с участием актера Михаила Ефремова курьера Сергея Захарова Валерий попросил суд о максимально жестком наказании для артиста.

Захаров-младший заявил в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП, что Ефремов до сих пор не выразил ему соболезнования. Он добавил, что предложений о материальной компенсации от актера или от его представителей ему также не поступало. «Наказание? Прошу для него максимального наказания», – сказал Валерий Захаров (цитата по ТАСС).

Сын погибшего счел видеообращение Ефремова с извинениями игрой на публику: «Это было сделано на публику». «Если бы он хотел извиниться, он должен был бы сделать это лично», – сказал Захаров-младший. С ним согласился родной брат погибшего Валерий Захаров. Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев собщил, что Ефремов выступил с видеобращением к родным погибшего в ДТП Сергея Захарова по его совету. Ролик при этом снимал сам юрист.

Вдова погибшего Маргарита Захарова в свою очередь заявила в суде, что считает Ефремова убийцей. «Какое отношение к Ефремову? Это убийца», – цитирует потерпевшую РИА «Новости».

Ранее, на заседании суда 7 августа один из свидетелей обвинения, очевидец ДТП Роман Шрамко рассказал, что сразу после аварии после аварии Ефремов стал осматривать свой джип и не обратил никакого внимания на водителя разбитого фургона Lada Сергея Захарова. «Стоял, смотрел и жалел свой автомобиль», – сказал свидетель.

Cмертельное ДТП с участием актера произошло на Смоленской площади в центре столицы вечером 8 июня. Ефремов выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого, курьер Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Ефремову было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч.4 ст.264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии. Ефремов находится под домашним арестом. Изначально он признавал себя ответственным за дорожную аварию. Однако 5 августа Ефремов заявил в суде, что не признает вину в смертельном ДТП, сославшись на то, что он якобы ничего не помнит. Потерпевшими по делу признаны официальная жена погибшего, его двое сыновей и брат.

11 августа Ефремова с подозрением на инсульт увезли на «неотложке» из суда в Боткинскую больницу. Рассмотрение дела перенесли на 18 августа. 15 августа актера выписали из больницы. Сегодня он приехал на судебное заседание с книжкой. Практически все время в суде Ефремов читает книжку и не поднимает глаз.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.08.20

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