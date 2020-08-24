3% и не больше: в России ввели льготную ставку на образовательные кредиты

Правительство России утвердило льготную ставку на образовательные кредиты на уровне 3% годовых и увеличило срок погашения таких займов до 15 лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых», – сказал глава правительства РФ (здесь и далее цитаты – сайт кабмина РФ) , добавив, что «срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода».

Мишустин также сообщил, что льготный период кредитования после окончания учебы увеличен с трех до девяти месяцев. По его словам, «это дает выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки».

Глава правительства уточнил, что «ставка 3% может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу». Для этого им необходимо подать соответствующее заявление в банк, отметил Мишустин.

Ранее, в июне президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки сферы образования, в том числе решить вопрос со снижением ставок по образовательным кредитам.

Москва, Наталья Петрова

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