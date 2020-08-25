Гидрометцентр обещает жаркое окончание лета в большинстве регионов РФ

На территории большинства регионов России ожидается теплый конец лета. По оценкам синоптиков, особенно теплым завершение сезона будет на Урале и в Поволжье, где температура будет превышать норму на 8 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется: где-то на 2 градуса, где-то – на 8 градусов», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

По оценкам метеорологов, до конца недели на территории Поволжья и Урала температура будет на 4-6 градусов выше нормы. «В районе Екатеринбурга, Челябинской, Свердловской областей даже на 8 градусов выше нормы», – отметил глава Гидромета.

Куда меньше повезло жителям восточной части страны. Так, на территории Якутии, Магаданской области, Хабаровского края, Чукотки и Камчатки температура воздуха будет около и ниже нормы.

Москва, Иван Гридин

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