Росстат заявил о росте числа разводов после самоизоляции

За шесть месяцев текущего года число разводов в России снизилось почти на 35% по сравнению с тем же периодом 2019 года, что было обусловлено карантинными мерами на фоне коронавирусной инфекции. В июне, когда режим самоизоляции в большинстве регионов страны был отменен, был зафиксирован резкий рост числа разводов, следует из данных Росстата.

В стране было зарегистрировано 45,8 тыс. разводов, что почти в 2,5 раза больше, чем в мае. По мнению заместителя главы Росстата Павла Смелова, в июле тенденция, скорее всего, продолжится. «Правда, и тут есть одно «но». Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы», – приводят его слова «Известия». Он также отметил, что судить о росте или снижении числа бракоразводных процессов следует по итогам всего года.

Больше всего разводов на 1 тыс. населения за первое полугодие пришлось на Горный Алтай (4,3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,2%), Калининградскую (4,2%), Амурскую и Магаданскую (4,1%) области.

Москва, Иван Гридин

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