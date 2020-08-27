Певцы, артисты и блогеры присоединяются к флэшмобу в поддержку фильма «Шугалей-2»

В России начался масштабный флешмоб, организованный в поддержку социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых весной прошлого года похитили ливийские террористы. В акции приняли участие лидеры мнений, общественные деятели, артисты, музыканты и многие другие.

Участники рассказали своим подписчикам о тяжелой ситуации, в которую попали наши соотечественники. И обратили внимание на грядущую премьеру документального фильма «Шугалей-2», который расскажет о судьбе россиян.

«Прошел год, а я еще в ливийской тюрьме…»

В акции принял участие популярный блогер Андрей Глазунов, на чью страницу Instagram подписаны более 2 миллионов человек.

«Я на фоне белой стены в черной футболке. И принт на футболке – не просто принт. Это человек, который находится в тюрьме непонятно за что. Максим Шугалей. Если вы не знаете о его истории, посмотрите фильм. В сентябре, кстати, выходит второй фильм «Шугалей-2» со слоганом «Русские не сдаются», – написал он.

К флешмобу присоединился фотограф, видеограф и блогер Артем Хохоликов. Он отметил, что за свою жизнь успел побывать во многих странах и много чего повидать, однако ситуацию, произошедшую с российскими социологами, назвал сумасшедшей.

«Как я говорил в видео, я посещал разные страны и видел много разных вещей. И история с Максимом Шугалеем на самом деле сумасшедшая. И таких, к сожалению, много. Нужно, чтобы о таких историях узнало как можно больше людей. Давайте обратим внимание и на эту. Только огромным общественным резонансом мы сможем вызволить наших людей», – сказал он.

В заключение блогер призвал подписчиков посмотреть фильм «Шугалей-2», премьера которого состоится уже в сентябре.

Ещё одной участницей акции стала Юлия Пушман – одна из самых популярных девушек-блогеров в России. Судьба Шугалея и Суэйфана взволновала начинающую актрису и певицу. Она призвала фанатов познакомиться с историей ученых, ставших узниками ливийских террористов.

«Если кто-то еще не знает, кто такой Максим Шугалей, то есть отличная возможность исправить это. Премьера уже второго фильма о его судьбе – «Шугалей 2» состоится в сентябре. А пока посмотрите трейлеры на официальных каналах. И помните, что своих надо всегда вытаскивать», – пишет она.

Напомним, весной 2019 года Шугалей и Суэйфан отправились в Ливию для проведения социологических исследований, однако были захвачены в плен боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС). В результате их бросили в частную тюрьму «Митига», где удерживают до сих пор.

Создатели фильма и участники акции надеются, что широкое общественное внимание, которое привлечет кинолента «Шугалей-2», поможет россиянам как можно быстрее вернуться домой.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 27.08.20

Смертельный несчастный случай на производстве «Форэс» вылился в уголовное дело. / Московский географ подал в суд на рэпера Моргенштерна и омбудсмена Анну Кузнецову. / Вице-губернатор Павел Креков: «Иностранные студенты до конца года будут на дистанционном обучении». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»