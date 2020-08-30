Глава Гидрометцентра рассказал о сроках прихода «бабьего лета»

Наступления «бабьего лета», которое, согласно народной примете, ожидается 14 сентября, в этом году ждать не стоит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что наступления «бабьего лета» можно ждать в любой день с начала сентября по начало октября. «Существует мнение, что «бабье лето» начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления», – приводит слова Вильнда ТАСС.

Он напомнил, что как правило, «бабье лето» наступает в сентябре или начале октября. Метеоролог пояснил, что метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона, который приходит приблизительно два раза в три года.

Ранее глава Роман Вильфанд рассказал, что в Гидрометцентре прогнозируют аномально теплое начало сентября. Температура будет выше климатической нормы на 2 градуса.

«Бабье лето» – это кратковременная пора возвращения теплой и солнечной погоды в конце августа и в сентябре. Она связана с народным праздником Днем Симеона-летопроводца, который отмечается 14 сентября.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.08.20

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