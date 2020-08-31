В «Докторской» колбасе обнаружили фрагменты слюнных желез

Роскачество протестировало шесть торговых марок колбасы «Докторская». Специалисты обнаружили ингредиенты, которых в этом продукте быть не должно.

Эксперты проверили 70 показателей качества и безопасности, включая отсутствие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов, красителей и антибиотиков. «Вся исследованная колбаса – безопасная по микробиологическим показателям. Также в ней нет тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ)», – сообщается на сайте Роскачества. По словам специалистов, это говорит о том, что на предприятиях не нарушается производственный контроль и соблюдаются санитарно-гигиенические требования.

Тем не менее, в продукции одной торговой марки содержались фрагменты слюнных желез, что не соответствует государственному стандарту. Образец имел кисловатые запах и вкус, а также вкрапления бледно-розового цвета.

В другом продукте был обнаружен антибиотик пенициллин. В Роскачестве указали, что ничего незаконного в этом нет, однако производитель не может претендовать на российский Знак качества.

Согласно ГОСТ Р 52196-2011, колбаса «Докторская» должна быть изготовлена из свино-говяжьего фарша. Несмотря на рекомендации, производители часто добавляют в свой продукт мясо курицы, а именно фрагменты кости, хряща, мышечную ткань и шкурку. При этом мясо птицы в составе не указывается на упаковке. Таким образом производители нарушают права потребителей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.08.20

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