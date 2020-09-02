В российских магазинах хотят запретить фотографировать книги

Минпромторг РФ подготовил новые правила торговли. В частности, предлагается ввести запрет на фотографирование книг на территории торговых объектов до их приобретения.

В документе Минпромторга, опубликованном на официальном портале проектов правовых актов, сообщается, что данная мера направлена на защиту прав продавцов книг и печатных изданий в связи с развитием современных технологий.

«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», – говорится в проекте постановления правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи <...>".

Кроме того, Минпромторг предлагает отказаться от книги жалоб и предложений. Требование об обязательном наличии книги жалоб в ведомстве считают устаревшим.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.09.20

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