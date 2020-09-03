Вильфанд перечислил регионы, где ожидаются заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приходе заморозков в ряд российских регионов. Так, в ближайшие дни температура воздуха может опуститься ниже ноля в Карелии, на юге Сибири, Урале, в Центральном федеральном округе и на северо-востоке Поволжья.

По его словам, похолодание с большой вероятностью затронет Свердловскую, Иркутскую, Костромскую и Челябинскую области, а так же Пермский край. Метеорологи считают, что на востоке европейской части России столбики термометров опустятся до отметки 2 градуса ниже нуля, передает РИА «Новости».

Роман Вильфанд отметил, что Солнце прогревает воздух все меньше, однако на похолодание повлияет еще и антициклон, который устанавливается над центром европейской части России. Ранее глава Гидрометцентра рассказал, что вскоре первые «легкие морозы» затронут Якутию и Магаданскую область, а также Оренбургскую область.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.20

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