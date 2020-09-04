В ряде регионов России установится «невыносимая жара»

В ближайшие дни на юг европейской части России придет «невыносимая жара», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-6 градусов.

Так, например, в Белгородской, Курской и Воронежской областях воздух прогреется до +35…37 градусов, а в Краснодарском крае и Адыгее – до +39. Тяжело придется и жителям Сочи и Симферополя. В этих городах ожидается 37-градусная жара.

Синоптики объясняют, что причиной такой погодной аномалии стал мощный антициклон, установившийся над обширной территорией юга европейской части страны, передает ТАСС. В восточных регионах, напротив, установилась холодная погода, так как там преобладают ветра северных направлений.

Как писал «Новый День», ранее в Гидрометцентре рассказали о сроках наступления «бабьего лета». Оно может наступить в любой день в сентябре или начале октября. Синоптики отметили, что метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона, что является нерегулярным явлением, которое наблюдается приблизительно дважды за три года.

Москва, Иван Гридин

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