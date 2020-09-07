Роскачество усомнилось в качестве бородинского хлеба

Роскачество проанализировало качество бородинского хлеба на прилавках. В ходе проверки выяснилось, что исследованные образцы содержат недостаточное количество витаминов, сообщает пресс-служба организации.

По оценкам экспертов, из 26 торговых марок (ТМ), производящих данную продукцию, 19 изготовлены по ГОСТу, а у семи нормативная документация не указана. Проверку прошли продукты, выпеченные в Москве и Подмосковье, в Ставрополье, Вологодской, Волгоградской, Омской, Ярославской, Липецкой, Белгородской, Свердловской и Курганской областях. Стоимость хлеба на момент закупки составила от 4,33 рубля до 20,99 рубля за 100 граммов.

Эксперты отметили, что у них не возникло нареканий по содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца, однако они установили недостаток витаминов. «Полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар. Абсолютно у всех – замечания по содержанию витамина Е», – констатировали специалисты.

Приятным оказался тот факт, что ни в одном из образцов не выявлено консервантов и улучшителей вкуса, а также опасных микроорганизмов. Состав хлеба был подвергнут анализу и на показатели безопасности по содержанию 328 пестицидов. Выяснилось, что лишь пять образцов нормируются, согласно российскому законодательству.

Стоит отметить, что замечания у экспертов к «Бородинскому» возникли только по наличию ненормируемых пестицидов: циперметрина, малатиона и пиримифос-метила, которые в хлеб могли попасть только в составе муки. «По всем прочим показателям безопасности замечаний нет, то есть хлеб безопасен», – подчеркнули в Роскачестве.

В ряде случаев у экспертов возникли претензии к глянцу корки и цвету мякиша, а также к достоверности маркировки по массе нетто и пищевой ценности. При выборе бородинского хлеба Роскачество советует обращать внимание на его состав, который должен содержать ржаную и пшеничную муку, воду, сахар, ржаной ферментированный солод, патоку, соль, кориандр и хлебопекарные дрожжи.

Эксперты обращают внимание, что произведенный по ГОСТу бородинский хлеб не может носить название «бородинский новый», «Бородино» и т.д. Форма его должна быть правильная, без выплывов, подрывов и трещин, а цвет его должен быть темно-коричневым, без подгорелой корки, на поверхности обсыпан кориандром.

Москва, Иван Гридин

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