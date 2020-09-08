Минтруд опубликовал календарь праздничных выходных на 2021 год

Министерство труда РФ выступило с инициативой о переносе выходных дней в 2021 году. Ведомство предлагает сделать 31 декабря 2021 года выходным днем. Предполагается, что новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января, в феврале намечены выходные с 21 по 23 февраля, а также с 6 по 8 марта. В мае предложено отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Еще три дня подряд россияне смогут отдохнуть с 12 по 14 июня. Сразу четыре выходных дня министерство намерено учредить с 4 по 7 ноября. Кроме того, ведомство предлагает сделать выходным днем 31 декабря 2021 года.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля», – пояснили в Минтруде.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.09.20

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