Россияне стали реже посещать цирки

Популярность цирковых представлений среди россиян резко снизилась. По словам экспертов, это может быть связано с тем, что люди начали жалеть цирковых животных.

По данным Минкультуры, еще в 2017 году в цирки сходили 5,7 млн человек. В 2019 году на цирковых представлениях побывали 4,6 млн человек, пишет портал News.ru. Таким образом, число зрителей в цирках снизилось на 22%.

Причиной снижения популярности цирков могло стать увеличение количества других форм развлечений. Все больше людей предпочитают ходить в кинотеатры. «Там, в отличие от цирков, отсутствуют запахи животных и есть возможность вкусно пообедать», – прокомментировал доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Тем временем, в России растет популярность театров. В 2017 году на театральных представлениях побывали 724,1 тысячи человек, а в 2019 году – уже 845,2 тысячи, сообщает Минкультуры. При этом билеты в театр зачастую стоят дороже, чем в цирк.

Есть и другая причина снижения интереса россиян к циркам – изменение в обществе отношения к животным. Все больше людей считают такой вид искусства негуманным. «В социуме меняется отношение к животным, люди стали проявлять к ним уважение. Об этом говорит и распространение вегетарианского и веганского движений, – пояснила социальный психолог Наиля Бирарова. – Кроме того, все больше людей не хотят быть причастны к происходящему в цирках и тем более платить за это деньги. Некоторые прививают такую точку зрения и своим детям».

Москва, Зоя Осколкова

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