Приезжающих в Россию гастарбайтеров обяжут сдавать отпечатки пальцев

МВД РФ считает необходимым реформировать миграционное законодательство. В частности, в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» предлагается внести поправки, в соответствии с которыми у всех мигрантов, прибывающих в Россию, будут в обязательном порядке снимать отпечатки пальцев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой.

Кроме того, иностранцев будут фотографировать и проводить их медицинское освидетельствование. После этого мигранты будут получать ID-карты. Исключение будет сделано для тех, кто планирует провести в России менее месяца. Также рассматривается возможность отмены разрешений на временное проживание (РВП) с последующим получением вида на жительство (ВНЖ). Вместо этого предлагает ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.09.20

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