Зима близко: синоптик назвал регионы, куда придут заморозки

В ближайшие дни в ряде регионов России возможны заморозки. Как сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в похолодания окажутся Север Якутии, Чукотка, Карелия, Камчатка, а также Дальний Восток.
Также заморозки затронут Поволжье, прежде всего Башкортостан, что связано с притоком холодных воздушных масс. По словам Вильфанда, на территории юга Западной Сибири ожидается отрицательная температура, что также приведет к заморозкам.
«В Новосибирской, Томской, Кемеровской области – до минус 2 градусов. В Хакасии – до минус 3. Иркутскую область они тоже затронут, местами там будет мокрый снег», – сказал Вильфанд.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 13.09.20
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