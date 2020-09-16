Управление временем: эксперт назвала три навыка, которые нужны ребенку для получения работы в будущем

Российские школьники уже сейчас должны готовиться к конкуренции на рынке труда будущего. Как передает корреспондент РИА «Новый День», HR-директор «Платформа НТИ» и «Университет 20.35» Алена Гейдт на пресс-конференции в Москве назвала три главных навыка, которые нужны молодым людям, чтобы устроиться на работу после получения образования.

По ее словам, есть три вида грамотности, «которые позволят чувствовать себя уверенно на рынке будущего». «Первую очередь, финансовая грамотность. Даже в школу уже приходят с уроками финансовой грамотности, чтобы с детских лет школьники понимали, как управлять своим бюджетом», – сказал Гейдт.

Второй важный навык – цифровая грамотность, что позволит работать в цифровой экономике.

«Третья идея – идея управления временем. Сейчас мы приходим к пониманию, что время – это ресурс, невозобновляемый ресурс. Нужно учить со школьной скамьи управлять и своим временем. Тогда ребенок будет понимать, и развивать себя. Я думаю, это хороший инструмент мягкого регулирования подготовки участников к новому рынку труда», – считает Гейдт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.09.20

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