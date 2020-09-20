Ждать недолго: синоптики рассказали, когда придет бабье лето

Бабье лето придет в европейскую часть России на предстоящей неделе, сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, заметное потепление принесет мощный антициклон, центр которого переместится из Центральной Европы в Оренбургскую область. В результате атмосферные потоки постепенно станут меняться с северо-западных на южные. На смену арктическому холоду начнут поступать порции воздушные массы с Черного моря. В итоге, прогнозируют метеорологи, температурный фон будет на 5-7 градусов выше климатической нормы, что сравнимо с третьей декадой августа.

В московском регионе в понедельник, 21 сентября, ожидается до 17 градусов тепла. Однако уже со вторника и до конца недели температура воздуха будет достигать 18-23 градусов.

В Черноземье воздух прогреется до 25 градусов, а на юге страны продолжится бархатный сезон – максимальная температура составит 25-30 градусов.

В воскресенье, 20 сентября, Центральная Россия и Поволжье будут находиться во власти холодного фронта с температурным фоном 8-13 градусов тепла. В отдельных регионах прогнозируются осадки.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.09.20

Кибермошенники выманили у екатеринбуржца свыше 450 тысяч рублей. / Свердловская область заняла 7-е место в РФ по числу спортивных объектов (ИНФОГРАФИКА). / Навальный – о своем восстановлении: «Не узнавал людей и не мог говорить». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»