«Был настоящим артистом и ушел как артист»: умер бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Скончался бессменный ведущий телепередачи «Русское лото», режиссер и актер Михаил Борисов. Об этом сообщили в Театральном институте имени Щукина. Телеведущему был 71 год. В театральном институте он заведовал кафедрой режиссуры.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата – ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный – Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне», – говорится в сообщении на сайте «Щуки».

Коллеги артиста отмечают, что Борисов «много работал – в театре, в кино, на телевидении». «Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно», – говорится в некрологе.

«Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист – прямо со съемочной площадки», – подчеркивается в сообщении.

Накануне в «Столото» сообщили, что ведущего госпитализировали в больницу, ему стало плохо во время съемок телепередачи.

Телеграм-каналы сообщали, что Борисова ввели в медикаментозную кому, он находился на аппарате ИВЛ из-за пневмонии. По сведениям Mash, у телеведущего диагностировали коронавирусную инфекцию. Ночью появились сообщения о смерти Борисова, однако его сестра опровергла эту информацию.

Михаил Борисов вел еженедельную телепрограмму «Русское лото» с 1994 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.09.20

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