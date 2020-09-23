Путин анонсировал индексацию пенсий

В 2021 году страховые пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед российскими сенаторами в Кремле.

Глава государства отметил, что «это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в следующем году». Страховые пенсии в России индексируются с 1 января.

Ранее в Минтруде России сообщили, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17443 рубля.

Согласно проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленный Министерством труда и соцзащиты, размер индексации страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, а в 2023 году – 5,6%, сообщала «Российская газета».

Москва, Наталья Петрова

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