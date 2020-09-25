Дистанционное обучение создаст колоссальное расслоение между детьми

Обучение в дистанционном режиме увеличивает неравенство между детьми. Школьники, у которых есть проблемы с дисциплиной, совсем перестают учиться. Об этом заявили родители в опросе, проведенном Центром компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University.

72% респондентов отметили, что во время дистанционной учебы дети сильно отвлекаются, а учителя не имеют возможности следить за порядком, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса. Те ученики, которые и в школе ведут себя дисциплинированно, качественно усваивают материал и дома, а так называемые «троечники» недополучают внимание учителей, «существенно ограничивая свой уровень интереса к обучению».

«К сожалению пандемия поставила нас в условия, когда онлайн-обучение во многих школах ограничивается отправкой в мессенджер номера параграфа для обучения с родителями. <...> Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми. Отстающие ученики просто перестанут получать знания», – отметил директор EdCrunch University Нурлан Киясов.

Кроме того, родители перечислили самые серьезные недостатки дистанционного образования – низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкая цифровая грамотность учителей (20%), низкая мотивация учащихся (10%) и недостаточное качество цифрового контента (7%).

Участие в опросе приняли 15 тысяч родителей с детьми школьного возраста, проживающие в российских городах-миллионниках.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.09.20

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