В России вводят новые ограничения для курильщиков

С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые ограничения для курильщиков. Об этом говорится в постановлении правительства «Об утверждении правил противопожарного режима», опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Курить запретят на складах и базах, объектах здравоохранения, образования, торговли и транспорта. Кроме того, курение окажется под запретом на территории и в помещениях хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, а также на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, а также производства взрывчатых веществ и взрывопожароопасных участках.

В документе при этом оговорено, что исключения будут сделаны в виде специально отведенных мест, помеченных специальным знаком.

Как писал «Новый День», в середине сентября российский Минфин предложил поднять акцизы на сигареты на 20%, чтобы за счет этого восполнить траты госбюджета на борьбу с коронавирусом. При этом, по расчетам ведомства, средняя цена пачки поднимется до 140 рублей уже с 2021 года

Москва, Иван Гридин

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