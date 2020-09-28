Россию ожидает еще одна аномальная зима – синоптики назвали самый холодный месяц

Будущая зима в России, как и прошлая, будет сопровождаться температурными аномалиями. Отклонения средней месячной температуры воздуха от нормы как в сторону повышения, так и сторону понижения синоптики прогнозируют на всей территории страны. Однако показательным в этом плане может оказаться февраль – третий календарный зимний месяц в 2021 году ожидается значительнее холоднее, чем в этом году. Об этом говорится в опубликованном на сайте Гидрометцентра «Вероятностном прогнозе температурного режима в России на отопительный период» – с октября 2020-го по март 2021 года.

Метеорологи прогнозируют, что в октябре теплее нормы будет в западных областях Северо-Западного федерального округа, на части территории Сибири – в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, а также на большей части Дальневосточного федерального округа. В то же время на юге Центрального и Приволжского федеральных округов предстоящий октябрь ожидается холоднее, чем в прошлом году.

В ноябре средняя месячная температура выше нормы прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа, а также на севере Приволжского, Уральского и Сибирского округов и на северо-востоке Якутии. Холоднее, чем в ноябре 2019 года, будет в Магаданской области и на Чукотке.

Первый календарный зимний месяц предполагается теплее обычного на большей части Северо-Западного округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского округов, а также в Якутии. Холоднее, чем в прошлом декабре, ожидается в Приморском, Хабаровском краях, а также на Камчатке и Сахалине.

В январе будущего года средняя температура ниже, чем год назад, прогнозируется в Центральном и Приволжском федеральных округах и на большей части Сибири. Теплее нормы ожидается в Южном федеральном округе, на юге Приволжского федерального округа и на большей части территории Северного Кавказа.

Февраль предполагается холоднее прошлогоднего на большей части территории России, за исключением восточных регионов Дальнего Востока. Выше нормы средняя месячная температура воздуха прогнозируется в СевероЗападном и Центральном округах, на большей части Приволжского округа и на севере Южного федерального округа.

В марте теплее обычного ожидается в Центральном, Приволжском, Уральском округах, на большей части Южного и Сибирского округов, а также на Чукотке. При этом в Центральном и Приволжском округах, на большей части Урала и в Забайкалье средняя температура ожидается ниже, чем в прошлом году.

Согласно выводам синоптиков, в предстоящие шесть месяцев «на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений». Вероятность такого развития погодной ситуации составляет 67-69%, указали в Гидрометцентре.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.09.20

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